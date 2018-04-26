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Gençler ataları için yürüdü

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, Çanakkale’de 57’inci Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi.

Gençler ataları için yürüdü

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından, Çanakkale’de 57’inci Alay Vefa yürüyüşü düzenlendi.

26 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Gençler ataları için yürüdü

Yozgat il merkezindeki tüm pansiyonlu liselerden ve KYK’larda kalan yaklaşık bin genç, tarihi Çapanoğlu Büyük Caminde, Sabah Namazında bir araya geldi. Namaz öncesi Çanakkale konulu vaaz ve namaz sonrası çorba ikramının ardında Çanakkale zaferlerinin 103’üncü yılı anısına 103 metre kortej bayrağı açıldı. Gençler, Salavat ve tekbirler ile Yozgat Şehitliğine yürü. Şehitlikte yapılan Kuran Tilaveti ve dua ile Vefakar Gençlik, Asımın Nesli olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Etkinliğe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, İl Emniyet Müdürü  Seçkin Çengeloğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, KYK Yurtlarında ve ponsiyonlu liselerde kalan öğrenciler, Yozgat Merkezdeki Lise öğrencileri ve sporcular katıldı. Bu arada 46 genç ise Çanakkale’ye geziye gönderildi.

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