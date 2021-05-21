Gençler Ataları için pedal çevirdi

Kaymakam Selami Işık, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte gençler, Ataları için pedal çevirip, şehir turu attı. Sarıkaya Hükümet Konağı Atatürk Anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün çelenk sunumunun ardından etkinlik kapsamında 14-20 yaş arasındaki gençler bisikletleriyle ve Türk bayraklarını açarak korteje katıldı. Öğrencilerin yanı sıra, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, Antik Roma bisiklet kulübünün de hazır bulunduğu kortej Hükümet Konağı önünden başlayarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonuna ulaştı. Kaymakam Selami Işık, etkinliğe katılan öğrenci ve protokole teşekkür ederek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Işık, anlamlı bir günde gençleri unutmayarak, bisikletli bir etkinlik düzenleyen ve gençlere güzel bir ortam yaşatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oğuz Kaan Sungur ve ekibine teşekkür etti. Işık, ‘’Bu vatan için gözlerini kırpmadan bedenini mermilere siper eden ve bizlere hür ve müstakil bir vatan kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman Şehitlerimizi rahmetle; Gazilerimizi minnetle ve saygıyla yâd ediyoruz’’ dedi. Etkinliğe, Emniyet Müdür Vekili Yasin Yamur, Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Kızıl, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Sağlık Müdürü Muhammed İkbal Altındağ da katıldı. •Seyfettin Sağlam•