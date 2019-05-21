Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86771
ALTIN
247.455
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6769
EURO
6.7137

GENÇLER, ATABARI iLE COŞTU

YOZGAT Cumhuriyet Alanı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla yurt geneli ile birlikte 19 ülkede eş zamanlı düzenlenen ‘Dünya Atabarı Oynuyor’ etkinliği ile coştu.

GENÇLER, ATABARI iLE COŞTU

YOZGAT Cumhuriyet Alanı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla yurt geneli ile birlikte 19 ülkede eş zamanlı düzenlenen ‘Dünya Atabarı Oynuyor’ etkinliği ile coştu.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
38 Okunma
GENÇLER, ATABARI iLE COŞTU

Alanda bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında saat 19.19'da atabarı oynamaya başladı. Gençler, Atabarı oyunu öncesinde prova yaptı, sonrasında ise toplu halde marş söyledi. Atabarı oyununu yönlendiren Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Halkoyunları Antrenörü Bahar Ertuğrul, yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da gençlerin birlikte Atabarı oynadıklarını söyledi. Bahar Ertuğrul, "Milli mücadelemizin 100’üncü yılını 19 Mayıs gününde saat 19.19'da 81 ilde ve 19 ülkede Atabarı oyununu eş zamanlı oynamış bulunmaktayız. Biz de Yozgat adına yüzlerce kişilik katılımla beraber bu etkinliği gerçekleştirdik. Bizim için çok mutlu, onur verici bir etkinlik oldu. Tüm Türkiye'de aynı zamanda yapılması ve Yozgat'ta da bu etikliğin gerçekleştirilmesi bizim için onur verici. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İşten çıkartılmaya tepki
İşten çıkartılmaya tepki
Gölet çalışmalarına devam
Gölet çalışmalarına devam
Polis adayları renklendirdi
Polis adayları renklendirdi
Gençler, gençlik ateşini yaktı
Gençler, gençlik ateşini yaktı
Türküler gençler için söylendi
Türküler gençler için söylendi
GENÇLERE iTiKAF DAVETi
GENÇLERE iTiKAF DAVETi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim