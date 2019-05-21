GENÇLER, ATABARI iLE COŞTU

Alanda bir araya gelen öğrenciler ve vatandaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında saat 19.19'da atabarı oynamaya başladı. Gençler, Atabarı oyunu öncesinde prova yaptı, sonrasında ise toplu halde marş söyledi. Atabarı oyununu yönlendiren Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Halkoyunları Antrenörü Bahar Ertuğrul, yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da gençlerin birlikte Atabarı oynadıklarını söyledi. Bahar Ertuğrul, "Milli mücadelemizin 100’üncü yılını 19 Mayıs gününde saat 19.19'da 81 ilde ve 19 ülkede Atabarı oyununu eş zamanlı oynamış bulunmaktayız. Biz de Yozgat adına yüzlerce kişilik katılımla beraber bu etkinliği gerçekleştirdik. Bizim için çok mutlu, onur verici bir etkinlik oldu. Tüm Türkiye'de aynı zamanda yapılması ve Yozgat'ta da bu etikliğin gerçekleştirilmesi bizim için onur verici. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.