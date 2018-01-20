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Gençler Ankara’da

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un alt yapısı Ankara’da düzenlenecek olan Grup Müsabakalarına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Gençler Ankara’da

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor’un alt yapısı Ankara’da düzenlenecek olan Grup Müsabakalarına katılmak üzere Ankara’ya gitti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Gençler Ankara’da

Yozgat Bozokspor Altyapı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’da düzenlenecek olan turnuvaya başarılı olmak için geldiklerini çıkacakları ilk maçtan son maça kadar galibiyeti kovalayan taraf olacaklarını söyledi.
Turnuvanın en genç takımı olduklarını dile getiren Atmaca, ‘’Turnuvanın en genç takımı olmamıza karşılık rakiplerimizi yenebilecek güçteyiz. Turnuvada iyi sonuçlar alırsak, grup müsabakalarına damga vururuz’’ dedi. 

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