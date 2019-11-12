GENÇLER ALMANYA YOLCUSU

Uğuz, ‘’Almanya ile yaptığımız proje ortaklığı sonucunda 19-26 Ocak 2020 tarihinde 20 lise öğrencimiz 3 öğretmenimiz Almanya'nın Hamburg şehrinde proje faaliyetlerine katılım sağlayacaktır’’ dedi. Başkan Uğuz, Sorgun Gençlik Derneğinin ortaklığında, Almanya Aubiko e.V. kurumu koordinatörlüğünde Erasmus Plus Gençlik Değişimleri programı kapsamında yürütülen ‘Ne istediğine inan! Mülteci durumu bağlamında Almanya ve Türkiye'deki Dini Azınlıklar’ başlıklı proje kapsamında Sorgun ilçesinde farklı liselerde öğrenim gören öğrenci ve öğretmenlerin önümüzdeki yıl Almanya’ya gideceklerini bildirdi. Uğuz, ‘’Pprojeye seçilen 20 öğrenci ile tanışma, tanıtım toplantısı düzenlendi. Projenin ikinci faaliyeti ise Nisan ayında Sorgun'da 20 Alman lise öğrencisi katılımıyla gerçekleşecek. Proje kapsamında, Türk ve Alman kültürlerinin tanınması, islamofobi, dini azınlıklar, ırkçılık, ön yargı ve ayrımcılığı önlenmek, iki ülkede yaşayan mültecilerin sorunları gibi konular ele alınacaktır’’ diye konuştu.