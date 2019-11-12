Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103118
ALTIN
270.275
DOLAR
5.7755
STERLİN
7.4234
EURO
6.3762

GENÇLER ALMANYA YOLCUSU

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, gençleri ücretsiz yurt dışına göndermeye devam ettiklerini söyledi.

GENÇLER ALMANYA YOLCUSU

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, gençleri ücretsiz yurt dışına göndermeye devam ettiklerini söyledi.

12 Kasım 2019 Salı 04:04
GENÇLER ALMANYA YOLCUSU

Uğuz, ‘’Almanya ile yaptığımız proje ortaklığı sonucunda 19-26 Ocak 2020 tarihinde 20 lise öğrencimiz 3 öğretmenimiz Almanya'nın Hamburg şehrinde proje faaliyetlerine katılım sağlayacaktır’’ dedi. Başkan Uğuz, Sorgun Gençlik Derneğinin ortaklığında, Almanya Aubiko e.V. kurumu koordinatörlüğünde Erasmus Plus Gençlik Değişimleri programı kapsamında yürütülen ‘Ne istediğine inan! Mülteci durumu bağlamında Almanya ve Türkiye'deki Dini Azınlıklar’ başlıklı proje kapsamında Sorgun ilçesinde farklı liselerde öğrenim gören öğrenci ve öğretmenlerin önümüzdeki yıl Almanya’ya gideceklerini bildirdi. Uğuz, ‘’Pprojeye seçilen 20 öğrenci ile tanışma, tanıtım toplantısı düzenlendi. Projenin ikinci faaliyeti ise Nisan ayında Sorgun'da 20 Alman lise öğrencisi katılımıyla gerçekleşecek. Proje kapsamında, Türk ve Alman kültürlerinin tanınması, islamofobi, dini azınlıklar, ırkçılık, ön yargı ve ayrımcılığı önlenmek, iki ülkede yaşayan mültecilerin sorunları gibi konular ele alınacaktır’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
GENÇLER ALMANYA YOLCUSUSORGUN Gençlik Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SU FIŞKIRIYOR
SU FIŞKIRIYOR
Maskeli farkındalık
Maskeli farkındalık
Programcılar Prag’da
Programcılar Prag’da
Pompa ihalesi tamam
Pompa ihalesi tamam
Kömür yardımına takip
Kömür yardımına takip
REKOR KIRDIK
REKOR KIRDIK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim