Genç uzmanlarla söyleşi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün eğitimlere önem verdiğini belirten Böyükata, eğitim seminerleriyle uzmanların güncel bilgiler edinmelerine ve karşılıklı bilgi paylaşmalarına fırsat sunduğunu ifade etti.

Aile Eğitim Programı Eğitici Gelişim ve Değerlendirme Programı ‘Öğrenme Yöntem ve Teknikleri’ Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen seminerde Böyükata, ‘Etkinlik Ve Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Etkili Sunum Teknikleri’ başlığı etrafında etkileşimli bir sohbet gerçekleştirdi.

Proje tabanlı çalışmalardan hareketle elde edilen sonuçların ve farklı etkinliklerin çıktılarını başkalarına aktarmanın önemine değinilen eğitimde, sürdürülebilirlik, etkili sunum, dinleyici kitlenin özelliklerine bağlı iletişimdeki incelikler, görsel paylaşımlar, aktarılan konunun kalıcılığına etki eden faktörler, slayt düzeni, fotoğraf ve şekillerin özellikleri, bilgi aktarımını kolaylaştıracak görsellerin nasıl olabileceği, ilgi çekici sunum için yapılması gerekenler, etkili anlatım ve aktarım yolları, bir araya gelinen topluluğun aktif katılımının sağlanması, görsel, işitsel ve yazılı materyallerin seçimi gibi konular tartışıldı. Program sonunda eğitim seminerine iştirak edenlere katılım belgesi verildi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli tarafından, Böyükata’ya teşekkür belgesi takdim edildi.