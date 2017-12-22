Genç mühendis aday oldu

Ziraat Mühendisi Zeynep Karataş, genç ve dinamik bir yapıyla, Yozgat tarımına ve meslektaşlarına hizmet edeceğini belirtti.

Yozgat’ta serbest Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Karataş, Yozgat tarımını tarımsal üretim sıralamasında hak ettiği yere taşımak ve mühendis arkadaşlarının haklarını korumak üzere, ekibiyle birlikte oda yönetimine talip olduğunu söyledi.

Karataş, seçilmesi halinde tarım topraklarının amaç dışı kullanılmasına izin vermeyeceklerini, ilgili tüm kurumlarla istişare halinde çalışacaklarını ve Yozgat’ta tarım konusunda gündem oluşturan bir kurum haline dönüşeceklerini ifade etti.

Zeynep Karataş, “Ayrıca kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları konusunda gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların farkındayız.

Yine ziraat fakültelerinde okuyan öğrencilerimize de gerekli her türlü desteği sağlayacağız” diye konuştu.