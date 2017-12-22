Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104

Genç mühendis aday oldu

YOZGAT’ta Ziraat Mühendisi olarak çalışan Zeynep Karataş, Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği’ne adaylığını ilan etti.

Genç mühendis aday oldu

YOZGAT’ta Ziraat Mühendisi olarak çalışan Zeynep Karataş, Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği’ne adaylığını ilan etti.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
864 Okunma
Genç mühendis aday oldu

Ziraat Mühendisi Zeynep Karataş, genç ve dinamik bir yapıyla, Yozgat tarımına ve meslektaşlarına hizmet edeceğini belirtti.
Yozgat’ta serbest Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Karataş, Yozgat tarımını tarımsal üretim sıralamasında hak ettiği yere taşımak ve mühendis arkadaşlarının haklarını korumak üzere, ekibiyle birlikte oda yönetimine talip olduğunu söyledi.
Karataş, seçilmesi halinde tarım topraklarının amaç dışı kullanılmasına izin vermeyeceklerini, ilgili tüm kurumlarla istişare halinde çalışacaklarını ve Yozgat’ta tarım konusunda gündem oluşturan bir kurum haline dönüşeceklerini ifade etti.
Zeynep Karataş, “Ayrıca kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları konusunda gerekli çalışmaları yürüteceğiz. Meslektaşlarımızın yaşadığı sorunların farkındayız.
Yine ziraat fakültelerinde okuyan öğrencilerimize de gerekli her türlü desteği sağlayacağız” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat iyi başladı
Yozgat iyi başladı
ANALİG başladı
ANALİG başladı
Misafirhane yerine Müftülük
Misafirhane yerine Müftülük
-Hayvancılığa KOP desteği
-Hayvancılığa KOP desteği
Müftü ziyaret etti
Müftü ziyaret etti
Bağımlılıkla Mücadele anlatıldı
Bağımlılıkla Mücadele anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim