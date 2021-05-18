Genç Kızılay Ekbinden Yardım

Genç Kızılay Ekibi, Ramazan Bayramında da sahaya indi. Yozgat il genelinde mültecilerin ikamet ettiği mahalleler ve konutlar belirlenerek, ziyarette bulunuldu. Yozgat İl Göç İdaresi - Kabul ve Barınma Merkezi Müdürlüğündeki mülteci aileler ile çocuklarına, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ziyaret ettikleri mahallelerde ailelere ve çocuklarına Çikolata, Kek, Krakerlerden oluşan hediye paketlerini teslim eden Genç Kızılay ekibi gönüllüleri, ailelerin bayramını da kutladı.