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Genç Kaymakamlar iyi yolda

YOZGAT’tan yetişen bürokratlar,  görev yaptıkları yerlerde adından söz ettirirken, verilen zor görevlerin de üstesinden gelmeye devam ediyor.

Genç Kaymakamlar iyi yolda

YOZGAT’tan yetişen bürokratlar,  görev yaptıkları yerlerde adından söz ettirirken, verilen zor görevlerin de üstesinden gelmeye devam ediyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Genç Kaymakamlar iyi yolda

Özellikle Diyarbakır’da başarılı görevler üstlenen Yozgatlı iki bürokrat, başarılarını ilçenin hem kaymakamı hem de kayyum belediye başkanı olarak yürüttükleri görevlerinde de azim ve gayretleri sürdürmeleri kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. Kadışehri ilçesinden yetişen Kaymakam Mustafa Kılıç, Yozgat Valiliğindeki stajının ardından değişik ilçelerde kaymakamlık yaptı. Mülki idare amiri olarak sürdürdüğü görevinde hep başarılara imza atarak,  Adana ve Mersin gibi büyük şehirlerdeki hizmetini Diyarbakır Yenişehir ilçesine atanmasıyla kendine duyulan güvenin üstesinden gelmeyi başardı. Ülkenin zor günler geçirdiği süreçte aynı zaman da kayyum olarak Belediye Başkanlığı görevini de üstlendi. Üstün yönetim anlayışı ve duruşuyla eli kanlı terör örgütlerinin odağı olsa da vatan ve millet uğrunda inandığı çalışmaları başarıyla yılmadan sürdürerek,  duruşunu aynen muhafaza etti. Akdağmadeni ilçesinden yetişen ve Yozgat Valiliğindeki stajının arından değişik ilçelerde görev yapan kaymakam Turan Soğukoluk ise, yine birçok başarılı çalışmalara imza atarak, meslek hayatını dolu dolu ifa etmeye çalışıyor. Görev yaptığı ilçelerde birlik ve beraberlik olgusunu vurgulayarak halkla içiçe yürüttüğü yönetim anlayışıyla Çorum-Boğazkale  ilçesinde ‘Fahri Hemşerilik Beratına’ layık görülerek, taltif edildi. Aynı zaman da Hatuşaş harabelerinin tanıtımına yönelik bir görsel klip hazırlatarak bizzat kendisi de içinde yer alarak tanıtımı zirveye taşıdı.  Halen görev yaptığı Diyarbakır-Hani ilçesinde de başarılı çalışmalara imza atan kaymakam Soğukoluk, yine ülkenin zor günler geçirdiği süreçte Kayyum Belediye başkanı olarak da zor görevi üstlendi.

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