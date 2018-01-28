Genç iş adamı göz dolduruyor

-Ankara’da faaliyetini sürdüre Optima Technic firmasının sahibi olan Makine Mühendisi Hasan Kayaaslan, üretimini yaptığı mobil araçlar ile özellikle Ortadoğu Ülkelerine mobil çözümler sunuyor.

Kayaaslan, Ankara Başkent OSB’de bulunan fabrikada, Mobil Klinik, Mobil Mutfak, Mobil Fırın, Mobil Komuta Merkezi gibi araçların üretimini yaptıklarını söyledi.

Kayaaslan, ‘’10 yıldır bu sektördeyim, müşteri bazlı çözümler üreterek ülkemizin ihracatına katkıda bulunuyoruz. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'na birçok aracımızı üreterek gönderdik, bizden çok memnun kaldılar. Takip ettiğimiz projeler kapsamında her fırsatta hem ülkemizin hem de Yozgat'ımızın tanıtımını yapıyorum. Ekmeğini yiyerek büyüdüğümüz memleketimizden vazgeçemiyoruz. Bu nedenle fabrikamızda çalışan 35 kişiden 30'u Yozgatlı" dedi.

Dubai'de gerçekleştirilen ‘İntersec 2018’ adlı güvenlik fuarına katılan firma, üretimini yaptığı dünyanın ilk mobil fırın ve mutfak aracını sergiledi. Fuarda tüm gözleri üzerine çeken ürün sebebiyle Dubai Başkonsolosu Erdem Ozan ve Dubai Dış Ticaret Ataşesi Hasan Önal, işadamı Hasan Kayaaslan’ı tebrik etti. Firma 1 Şubat 2018 tarihindeki Orta Doğu’nun en büyük sağlık fuarı olan Arab Health fuarına da katılım sağlayarak, ürünlerini sergileyecek.

