GENÇ GiRiŞiMCiLER

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ projesi kapsamında gerçekleştirilen ‘Girişimcilik ve Değer Yaratma Stratejileri’ başlıklı eğitim çalışması ilgi gördü. Eğitim çalışmalarına verdikleri destekten ötürü, KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık ve TKDK İl Koordinatörü Selim Türker’e teşekkür eden SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklendiğini bildirdi. Uğuz, Sorgun Gençlik Merkezi ile işbirliği içerisinde yürüttükleri proje kapsamında ‘Girişimcilik ve Değer Yaratma Stratejileri’ başlıklı eğitim çalışmasının iki gün sürdüğünü, eğitime gençlerin ilgi gösterdiğini aktardı. Uğuz, ‘’Girişimcilik ve Değer Yaratma Stratejileri Eğitimi ile gençlere temel girişimcilik becerilerini kazandırmak, geleneksel rekabetin ötesine geçerek daha yaratıcı bir iş yönetimi modeli sunma amaçlandı’’ dedi. Uğuz, ‘girişimcilik kavramı, girişimci olmayı etkileyen faktörler, başarılı girişimcilerin ortak özellikleri, girişimcinin sahip olması gereken özellikler, girişimcinin iş kurma sürecindeki temel adımları, başarılı bir iş fikri belirlemek, uygulamalı iş planı geliştirme’ konularının ele alındığını aktardı. KOSGEB ve TKDK uzmanlarının genç girişimcilere girişimcilik alanında sunulan fırsatlar hakkında bilgilendirme yaptığını kaydeden Uğuz, ‘’Bu eğitim ile gençler, interaktif yöntemlerle önce keşfederek sonra eylemlerde bulunarak girişimciliği öğrendi. Profesyonel ve kişisel anlamda yaratıcı düşünme, fırsatlardan yararlanma, takımla birlikte çalışma ve karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme becerileri gelişerek girişimler konusunda özgüven kazandı. Ayrıca, simülasyonlarla hakiki bir üretici, alıcı ve tüketici gibi roller üstlenerek çeşitli senaryolarla deneyim kazandılar. Gençler eğitimin sonunda gerçekçi bir iş planı hazırladılar’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•