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Genç Elçiler Projesi tamam

YOZGAT Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yozgat’ın Genç Elçileri, Yozgat’ta 3 gün’ projesi tamamlandı.

Genç Elçiler Projesi tamam

YOZGAT Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yozgat’ın Genç Elçileri, Yozgat’ta 3 gün’ projesi tamamlandı.

03 Eylül 2019 Salı 00:00
Genç Elçiler Projesi tamam

Proje kapsamında 81 İl’den gelen gençler Yozgat’ı yakından tanıma fırsatı buldu. ‘Yozgat’ın Genç Elçileri, Yozgat’ta 3 gün’ projesinin kapanış toplantısına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, gençlere hayallerinin peşinde koşma tavsiyesinde bulundu. Başer, “Türkiye’nin tüm renkleri burada. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, ırkıyla, rengiyle, düşüncesi ile beraber Yozgat o manada Türkiye’nin çimentosu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu”  dedi. 
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, böyle bir projeyi hayata geçirmek gibi düşüncelerinin her zaman olduğunu hatırlattı. Başkan Köse, “Biz sizleri hep kültür elçimiz olarak gördük. Hem Yozgat’ımızın tanıtımına hem de tanıtımına faydalı olacağına inandığımız bir projemiz. İller arasında kaynaşmanın, birliğinin daha da sıklaştırdığı için böyle programları önemsiyoruz. İnşallah program amacına ulaşacak ve tüm Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu. 
 

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