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Genç Çiftçiye Kaz

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında hazırlanan ‘Kaz yetiştiriciliği’ ile ilgili kurulan tesis incelendi.

Genç Çiftçiye Kaz

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında hazırlanan ‘Kaz yetiştiriciliği’ ile ilgili kurulan tesis incelendi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:21
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Genç Çiftçiye Kaz

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile birlikte tesisi gezip, bilgi aldı. Hibe programı kapsamında, Boğazlıyan ilçesinden 755 proje başvurusunun yapıldığı kaydedildi. 13 genç çiftçinin projesi kabul edildi. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan ilçesinin tarım ve hayvancılık sektöründe önemli ilçelerden birisi olduğuna dikkat çekerek, hibe programlardan yararlanan genç çiftçilere başarı diledi. Genç çiftçilerin başarılı olması konusunda ilçe tarım müdürlüğü tarafından bilgilendirme çalışmaları yapıldığını hatırlatan Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, bu çiftçilerin ziyaret edilerek, çalışmalarının takip edildiğini, çiftçilerin karşılaştıkları sorunlar konusunda teknik bilgilerin verildiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 20.10.2017 18:33
Anahtar Kelimeler:
YozgatGenç Çiftçiye Kaz
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