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Genç bir nüfusa sahibiz

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat Şubesi’nin düzenlediği sohbet toplantısında, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç gençlere seslendi.

Genç bir nüfusa sahibiz

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat Şubesi’nin düzenlediği sohbet toplantısında, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç gençlere seslendi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:05
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Genç bir nüfusa sahibiz

Vali Yurtnaç, Türkiye’nin büyük bölümünün genç nüfustan oluştuğuna dikkat çekerek, milli ve manevi değerlere bağlı gençlerin, ülkenin geleceğini oluşturacağını söyledi. Vali Yurtnaç, bir milletin geleceğinin garanti altına alınması için, gençlere yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Bu açıdan gençlerin yetişmesine katkı sunan vakıfların yönetici ve üyelerine de çalışmalarında başarı dileyen Vali Yurtnaç, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini hatırlatarak, gençlerin o gece devletinin yanında durduğunu ifade ederek, “Bundan sonra bizde onların yanında olacağız. İş yoğunluğunun arkasına sığınmayacağız. Yoğunluğumuzun bir kısmını da gençlerimiz oluşturacak. Zira onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.
TÜGVA İl Temsilcisi Recayi Büyüksoy ise vakıf çalışmaları hakkında bilgi vererek, 186 kişilik bir ekip oluşturduklarını ve Yozgat gençliğine kapılarını açtıklarını aktardı.
 

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