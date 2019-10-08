Genç Alperenlere Seminer

Alperen Ocakları Üniversite Teşkilatında bu hafta ilmihal ve kuran okumaları gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci kısmında ise üniversite teşkilatı mensubu Oruçhan Temel tarafından katılımcılara ‘Bozulan Kültürel Yapımız’ konulu seminer verildi. Oruçhan Temel, tarihi süreç içerisinde bozulan kültür yapımız ve medeniyetimizden sapmalar sonucunda yaşadığımız kimlik buhranlarını detaylarıyla anlattı. Ülkemizin yeniden büyümesi ve mazlum milletlere yeniden el uzatabilmesi için bugünkü gençliğe düşen görev, çaba ve gayretleri de sıralayan Temel, seminerini katılımcılardan gelen soruları cevaplayarak sonlandırdı.Yozgat Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak, Oruçhan Temel’e verimli çalışmasından ötürü teşekkür etti.

