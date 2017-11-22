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Gemlik'te yeniden

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Yozgatlılar dernek çatısı altında yeniden toplandı. 

Gemlik'te yeniden

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Yozgatlılar dernek çatısı altında yeniden toplandı. 

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:05
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Gemlik'te yeniden

Üç yıldır kapalı olan Gemlik Yozgatlılar Derneği, yeni lokalinin açılışıyla tekrar faaliyete geçti. İşkur arasında bulunan dernek binasının açılışına çok sayıda davetli katıldı.
Başkanlığını Bayram Kılıç’ın yaptığı dernek lokalinin açılışına Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, çeşitli STK temsilcileri, AK Parti ve MHP ilçe yönetimi katıldı.
Başkan Refik Yılmaz, ‘’Yozgatlılar vatanını, milletini seven insanlardır. Ülkesine bağlı insanların bir araya gelmesi, dernekleşmesi Gemlik’e katkı sağlayacaktır. Dernekler Gemlik’e renk katıyor. Aynı zamanda kültürlerini sonraki nesillere aktarma imkanı sağlıyor. Derneği açan arkadaşlarımıza ilçemiz adına teşekkür ediyor, derneğin Gemlik’e hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

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