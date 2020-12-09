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Yozgat
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GELMEYiN, GiTMEYiN!

Covit-19 salgınının yayılmaya başlamasıyla birlikte alınan tedbirler, kısıtlamalar da sıklaştırılırken, uyarılarda devam ediyor. Yozgat Valiliği, salgının önüne elbirliği ile geçilmesi gerektiğine işaret ederek, vatandaşların misafirliklerden uzak durup, birbirleriyle teması kesmeleri konusunda uyarıda bulundu.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:17
GELMEYiN, GiTMEYiN!

COVİT-19 salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler artırılıp ilan edilirken, Yozgat Valiliği de, vatandaşların bazı geleneklerinden vazgeçip, salgın ile topluca elbirliği verilmesini istedi. Yozgat Valiliği’nden yapılan duyuruda, ‘’Misafirliğe gitmeyi ve misafir kabul etmeyi bir süre erteliyoruz’’ denilerek, ‘’Çünkü Korona virüs en çok ev ziyaretlerinde bulaşıyor. Sağlık için hepimiz için; Komşu ziyaretleri, Akraba ziyaretleri, Hasta ziyaretleri, Taziye ziyaretleri yapmayalım❗ Birlikte başaracağız’’ görüşüne yer verdi. Öte yandan Yozgat Valisi Ziya Polat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında video/konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Vali Polat, korona virüs ile ilgili olarak Yozgat’ta alınan tedbirler ve sonuçları hakkında bilgilendirmede bulundu. 

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GELMEYiNGiTMEYiN!
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