‘Gelmeyene gideceğiz’

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın ‘sorunları birlikte aşıyoruz’ sloganı ile başlattığı halk buluşmasının ilki Nova Alışveriş Merkezi’nde gerçekleşti. Yaşlısından gencine Yozgatlılarla bir araya gelen Vali yurtnaç, talepleri tek tek dinleyip, çözüm yolları sundu.

Halk buluşmasına kucağında çocuğuyla gelen de oldu, arkadaşı ile gelen gençlerde. Kimi spor alanı, kimi bozuk yollarının bakımını isterken Kırgız bir ev hanımı Türkçe öğrenmek istedi.





EBRAR HANIM TÜRKÇE ÖĞRENECEK

Rusya’da tanıştığı eşiyle Türkiye’ye gelen ve Yozgat’a yerleşen Ebrar Karakaya isimli Kırgız asıllı kadın, eşinin Erzurumlu ailesini anlamak için Türkçe öğrenmek istediğini iletti. Ebrar’ın bu talebine Vali Yurtnaç duyarsız kalmayarak hem Mimar olan kadına iş buldu hem de Türkçe kursu verilmesi için talimat verdi.





Renkli diyalogların yaşandığı buluşmaya eşi ve iki çocuğu ile gelen Karakaya; “Biraz benim Türkçem iyi değil. Biz kaynana, kaynata beraber oturuyoruz onlar Erzurumca konuşuyorlar. Benim Türk dili iyi değil o yüzden Türkçe öğrenmek istiyorum.”





GENÇLER DERDİNİ ANLATTI

Sorgun’dan açık öğretim sınavı için Yozgat’a gelen İsmail Şener ve Halil İbrahim Şener de sorunlarını dile getirdiler.

İsmail Şener; “Açık Öğretim Sınavları için gelmiştik buraya. Alışveriş merkezini gezmek istedik. Baktık vali buraya gelmiş biz de katıldık, sorunlarımızı söyledik, gençlerimiz için neler yapabileceğimizi konuştuk. Ben Sorgun ilçeden geliyorum. Orada gençler için nasıl projeler olacağını konuştuk. Gençlerimizin eğitimi için kütüphane ve spor faaliyetleri için konuştuk” dedi.





Halil İbrahim Şener de, sınav için geldiği Yozgat’ta alışveriş merkezini gezerken Vali Kemal Yurtnaç’ın halk buluşmasını gördüğünü söyledi.

“Valimizi görünce de sorunları birlikte aşacağız dediği için konuşalım dedik gençler hakkında” diyen Şener; “Sorgun ilçesinde neler yapılabileceğini konuştum. Teşkkür ediyoruz vali bey bizi dinlediği için” ifadelerine yer verdi.

Menduha Derler isminde genç bir kadın da Vali Yurtnaç’a sorunlarını ileterek, destek istedi.





BİZE GELMEYENE BİZ GİDECEĞİZ

Vali Kemal Yurtnaç, halk buluşması sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada; “Göreve başladığım günden beri kamu kurumundaki arkadaşlara bir şey söylüyorum, ‘Gelemeyene gideceğiz’. Cumartesi bu gün tatil günümüz vatandaşımız da buradaki AVM’ye geliyor. Böyle bir şey düşündük dedik ki burda vatandaşla sohbet edelim, sorunlarını dinleyelim, haftanın her günü mesai var vilayet ve kamu kuruları açık. Hafta da bir gün de normal köylü pazarına gideceğim vatandaşımızın ihtiyaçları neyse konuları güşeceğiz. Vatandaşla iç içe olacağız. Vatandaş ile idareci iç içe olursa meşruiyeti artar, gücü ve kuvveti artar bu maksatla hem vatandaşın sorunlarını bileceğiz. Vatandaşla bir ve beraber olacağız, ve onları hissedeceğiz. Hissetmezsek işimizi adam gibi yapamamış oluruz. Ben de halk ile beraber olmayı, halkın içinde olmayı seviyorum. Yozgatlıları da davet ediyorum, gelsinler burada bir çay içelim sohbet edelim.