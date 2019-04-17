Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96809
ALTIN
237.512
DOLAR
5.7725
STERLİN
7.5493
EURO
6.5156

Geliştirme ziyareti

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği, Boğazlıyan Ticaret Borsası’na ilk geliştirme ziyaretini yaptı.

Geliştirme ziyareti

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği, Boğazlıyan Ticaret Borsası’na ilk geliştirme ziyaretini yaptı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:00
26 Okunma
Geliştirme ziyareti

Boğazlıyan Ticaret Borsası üyelerine, Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün önünü açmayı ve temel Oda/Borsa faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon Sistemi’nin geliştirmesine yönelik çalışmalar öngörülüyor. Çalışmaları gözlemlemek amacıyla, TOBB Baş Denetçisi Olcay Koca, TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Özge Karatepe ilçeye geldi. Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu, Genel Sekreter Ali Ayık, Akreditasyon Sorumlusu Nesrin Avcı, Borsa Haberleşme Birimi Sorumlusu Orhan Canagir ve Borsa Personelinin hazır bulunduğu geliştirme denetiminde, Boğazlıyan Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecindeki çalışmaları gözden geçirildi. Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, ‘’Üyelerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm personelimizle birlikte elbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, organizasyon ve seminerler düzenleyerek üyelerimizin mesleki faaliyetlerinin güçlendirilmesine zemin hazırlayacağız. Yürüttüğümüz projelerle ilçemizin gelişimine ve işletmelerimizin kurumsallaşmasına katkı sağlayacağız. Akreditasyon sistemi sayesinde de çalışmalarımızı programlı bir şekilde gerçekleştirme fırsatımız olacak. Akredite olduktan sonra daha büyük sorumluluklar yükleneceğiz ve hizmet kalitemizi daha da arttıracağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üyelerimiz ile sağlam ilişkiler kurmayı, içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk sahibi ve kurumsallaşmış yapısıyla örnek bir kurum olmayı hedefliyoruz” dedi.
IPARD 2' BAŞVURULARI DEVAM EDiYOR
TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) 5. Başvuru Çağrısı"na ilişkin yeni proje başvuruları devam ediyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çağrı ilanıyla sadece "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri kapsamındaki başvurular alınacak. "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar"a ilişkin online proje başvuru sistemi 14 Mayıs'ta saat 21.00'de, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" için online proje başvuru sistemi ise 21 Mayıs'ta aynı saatte kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi ise sırasıyla 17 ve 24 Mayıs saat 18.00 olarak belirlenirken, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Belediyeden yakın takip
Belediyeden yakın takip
MAHALLEYi TEMiZLEDiLER
MAHALLEYi TEMiZLEDiLER
Kazada 5 kişi yaralandı
Kazada 5 kişi yaralandı
Validen tebrik ziyareti
Validen tebrik ziyareti
Vadi kendi halinde
Vadi kendi halinde
YOL KENARINA DUVAR
YOL KENARINA DUVAR
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim