Geliştirme ziyareti

Boğazlıyan Ticaret Borsası üyelerine, Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün önünü açmayı ve temel Oda/Borsa faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon Sistemi’nin geliştirmesine yönelik çalışmalar öngörülüyor. Çalışmaları gözlemlemek amacıyla, TOBB Baş Denetçisi Olcay Koca, TOBB Akreditasyon Kurul Sekreteri Özge Karatepe ilçeye geldi. Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Köksal Ustaoğlu, Genel Sekreter Ali Ayık, Akreditasyon Sorumlusu Nesrin Avcı, Borsa Haberleşme Birimi Sorumlusu Orhan Canagir ve Borsa Personelinin hazır bulunduğu geliştirme denetiminde, Boğazlıyan Ticaret Borsası’nın akreditasyon sürecindeki çalışmaları gözden geçirildi. Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı, ‘’Üyelerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm personelimizle birlikte elbirliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, organizasyon ve seminerler düzenleyerek üyelerimizin mesleki faaliyetlerinin güçlendirilmesine zemin hazırlayacağız. Yürüttüğümüz projelerle ilçemizin gelişimine ve işletmelerimizin kurumsallaşmasına katkı sağlayacağız. Akreditasyon sistemi sayesinde de çalışmalarımızı programlı bir şekilde gerçekleştirme fırsatımız olacak. Akredite olduktan sonra daha büyük sorumluluklar yükleneceğiz ve hizmet kalitemizi daha da arttıracağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üyelerimiz ile sağlam ilişkiler kurmayı, içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk sahibi ve kurumsallaşmış yapısıyla örnek bir kurum olmayı hedefliyoruz” dedi.

IPARD 2' BAŞVURULARI DEVAM EDiYOR

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) 5. Başvuru Çağrısı"na ilişkin yeni proje başvuruları devam ediyor. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çağrı ilanıyla sadece "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri kapsamındaki başvurular alınacak. "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar"a ilişkin online proje başvuru sistemi 14 Mayıs'ta saat 21.00'de, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" için online proje başvuru sistemi ise 21 Mayıs'ta aynı saatte kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi ise sırasıyla 17 ve 24 Mayıs saat 18.00 olarak belirlenirken, son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.