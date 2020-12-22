GELiR GiDERi KARŞILAMIYOR

YOZGAT Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 2019 yılı sonu itibariyle 21 Milyon 927 bin 535,08 lirası özel sektöre olmak üzere toplam 25 Milyon 57 bin 565.22 lira borcunun bulunduğu, gelirlerinin giderlerini karşılamadığı belirlendi. Sayıştay Denetçileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin ardından, hazırlanan raporda, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesi Döner Sermaye işletmesinin gelir gider dengesini gözetmesi gerektiğine dikkat çekildi. ‘’Araştırma ve Uygulama Hastanesi Döner Sermaye İşletmesinin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığı ve mali yapılarının bozulduğu görülmüştür’’ denilen raporda, fiyat tarifelerinin yıllar itibariyle maliyetlerin çok altında kaldığı, güncellenmediği vurgulandı. Üniversite hastanelerinin 3. Derece, yani son başvuru merkezleri olması dikkate alındığında, sundukları sağlık hizmetlerinin ileri teknikleri kapsayan yüksek maliyetli tedavi yöntemleri olduğu, ancak bu hizmetlere ilişkin maliyetlerle orantılı fiyatlandırmanın yapılmadığına yer verildi.

ZARARIN NEDENLERİ

Raporda, sadece üniversite hastanelerinde yapılan ve bu yüzden de Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında olmayan, yani fatura edilemeyen işlemlerden oluşan gelir kaybıyla birlikte paket tedavi programlarında özel durum arz eden hastalıkların tedavisi için harcanan malzeme ve ilaç bedellerinin tümünün yer almaması nedeniyle zararın oluştuğu kaydedildi. Zarara neden olan unsurlar 10 madde ile sıralandı. Hastaneye ait tüm personel giderlerinin örneğin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A, 4-B maddelerine tabi olarak çalışan personelin giderleri ile denge tazminatları gibi ödemelerin döner sermaye bütçesinden yapıldığı belirtildi. Hastanenin cari giderlerinin döner sermaye bütçesinden karşılandığı, bilimsel araştırma giderlerinin döner sermaye gelirlerinden desteklendiği, yatırımların, hizmet binalarının ve maddi duran varlıkların bakım ve onarımlarının maliyetlerinin günden güne arttığı ifade edildi. Bununla birlikte nakit yetersizliği nedeniyle tedarikçilere ödemelerin zamanında yapılamamasından dolayı satın alma maliyetlerinin arttığı, eklenen mahkeme ve faiz işlemleri, gibi nedenlerle hastanenin gelir-gider dengesinin bozulduğuna raporda yer verildi.

BORÇLU HASTANE

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 2019 yılı giderinin 43 Milyon 992 bin 472,20 lira olduğu vurgulanan raporda, buna karşılık gelirinin 36 milyon 98 bin 941,82 lira olduğu kaydedildi. Gelirlerin giderleri karşılayamadığı, giderlerin gelirlerden 7 milyon 893 bin 530,38 lira fazla gerçekleştiğine dikkat çekildi. Hastanesinin 2019 yılı sonu itibariyle 21 Milyon 927 bin 535,08 lirası özel sektöre olmak üzere toplam 25 Milyon 57 bin 565.22 lira borcunun bulunduğu hatırlatılıp, gelir gider dengesi gözetilerek hareket edilmesi önerildi.