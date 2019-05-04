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Gelir-gider tablosunu belediyeye astı

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı seçilmesi halinde şeffaf belediyecilik anlayışı gereği belediyenin gelir-giderleri ile her türlü çalışmaların halkın bilgisine sunulacağını sözünü veren Belediye Başkanı Ömer Codar, sözünde durdu.

Gelir-gider tablosunu belediyeye astı

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı seçilmesi halinde şeffaf belediyecilik anlayışı gereği belediyenin gelir-giderleri ile her türlü çalışmaların halkın bilgisine sunulacağını sözünü veren Belediye Başkanı Ömer Codar, sözünde durdu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Gelir-gider tablosunu belediyeye astı

Başkan Codar, belediyenin gelir gider tablosunu belediye binasının girişine astırdı. Belediye girişine dev pankartla ayrıntılarıyla asılan belediyenin gelir giderlerine ilişkin panoda, belediyenin toplam borcunun 5 milyon 401 bin 722,96 lira olduğu belirtildi. Belediyenin Bankada hesabında 428 bin 51,65 lira nakit paranın bulunduğu da kaydedildi. Belediyenin, toplam gelirinin aylık ortalama 387 bin lira, aylık giderinin ise ortalama 339 bin 500 lira olduğu kaydedildi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Belediyemizin borç durumu yapacağımız hizmetlere engel değildir' dedi.

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