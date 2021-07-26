Gelinciklerin dünyası

Kış ve yaz aylarında farklı renklerle karşımıza çıkan gelincikler, kış aylarında kar rengini, yaz aylarında ise doğanın renk tonunu oluşturan kahverengi görüntüsünü alıyor. Sansargiller familyasının en küçüğü gelinciği fotoğraflamak, zaman ve sabır istiyor. Yozgat’ın İnceçayır köyünde ise durum biraz farklı. Harman yerine konuşlanan birden fazla gelinciğin fotoğraflarının çekilmesi için biraz sabırlı olmak gerekiyor. En ufak ses ve harekette açtıkları yuvalarına gizlenen gelincikler, kendileri için hissettikleri tehlikenin geçtiği düşüncesiyle yuvalarından boyunları, denizaltı teleskopu gibi çıkartıp, önce etrafı kontrol ediyorlar. Tehlike olmadığına karar verdiklerinde ise yuvadan çıkıp, iki ayağının üzerine durup, tekrar kontrol ettikten sonra anlık hareketlerle gözden kayboluyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)