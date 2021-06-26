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Geleneksel oyunları tanıdılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) gönüllüleri, unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarını, uygulamalı olarak çocuklara tanıtmaya başladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:38
Geleneksel oyunları tanıdılar

SORGED Başkanı Halil Uğuz, çocuklar için oyun oynamanın önemli olduğuna dikkat çekere, ‘’Onlar oyunlarda hisseder, düşünür, sevinir ve üzülür. Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir. Liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma, zihinsel beceriler, kendi kültürünü tanıma gibi beceriler bunlardan bazılarıdır’’ dedi. Uğuz, apartman hayatının sıkışıklığının yanında, gelişen teknolojilerin çocuklara, aynı zamanda, geleneksel oyunlarını da unutturduğunu, bunun sonucu olarak da zamanlarının büyük kısmını bilgisayar ve televizyon başında geçirmelerine neden olduğu anlattı. Uğuz, ‘’Artık onların arkadaşları ruhsuz ve soğuk ekranlar. Bizlerde çocuklarımıza çocuk oyunlarını tekrardan hatırlamak ve onları bu soğuk zararlı ekran bağımlılığından bir nebzede olsa kurtarmak için hep birlikte geleneksel çocuk oyunlarını oynadık. Güldük, eğlendik. Bizlerde kısa bir sürede olsa çocukluğumuza döndük’’ diye konuştu. Derneğin gönüllü gencelir, özellikle kenar mahalle ve köylerde çocuklarla bir araya gelip, geleneksel çocuk oyunlarını uygulamalı olarak tanıtmaya devam edeceği kaydedildi.

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Geleneksel Oyunları Tanıdılar
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