Geleneksel ikram yapıldı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen yemek ikramında Yozgatlı vatandaşlara Gimat Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık yemek ikramı yaptı.

Zafer Özışık, her yıl Mevlit kandilinde gelenek haline gelen yemek ikramını devam ettireceklerini belirterek,

“Gelen gelir ve bu etkinliğe katılır. Gelen her Yozgatlıya kazanımız kaynadığı sürece soframızı paylaşırız” dedi. Vatandaşlar yapılan ikramlardan dolayı müftülük personeli ve Özışık’a teşekkür etti.