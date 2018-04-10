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Geleneksel Çocuk oyunları yarışması yapıldı

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmasına minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel Çocuk oyunları yarışması yapıldı

SARIKAYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmasına minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Geleneksel Çocuk oyunları yarışması yapıldı

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmalarına katılan minik öğrenciler hem geçmişte oynanan yakan top, mendil kapmaca, körebe gibi oyunlar oynayıp eğlenirken, hem de birbirlerini yenebilmek için kıyasıya bir mücadele içerisine girdiler. Minik öğrencilerin velilerinin de tribünden izlediği oyunlarda öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

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