Geleneksel Çocuk oyunları yarışması yapıldı

Sarıkaya Spor Salon’unda gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmalarına katılan minik öğrenciler hem geçmişte oynanan yakan top, mendil kapmaca, körebe gibi oyunlar oynayıp eğlenirken, hem de birbirlerini yenebilmek için kıyasıya bir mücadele içerisine girdiler. Minik öğrencilerin velilerinin de tribünden izlediği oyunlarda öğrenciler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.