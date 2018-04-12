Fatih İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sevim Bakır tarafından yürütülen projede, seksek ve mendil kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunları oynandı. Boğazlıyan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda Boğazlıyan TOKİ İlkokulu, Karakoç İlkokulu, Yenipazar İlkokulu, Gazipaşa İlkokulu, Fatih İlkokulu, İMKB Şükran Ana İlkokulu, Kaymakam Kemal Bey İlkokulu´nun katılımı ile düzenlenen turnuva ilgi gördü. Turnuvaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürü Nazan Tok, okul müdürleri ve 7 okuldan toplam 134 öğrenci katıldı. Kaybedenin olmadığı turnuvaya katılan öğrencilerin tamamı madalya ile ödüllendirildi. Turnuvada ayrıca veliler ve öğretmenler seksek ve mendil kapmaca oynaması renkli sahnelere neden oldu.