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Geleneksel Aşure günü

YOZGAT Merkeze bağlı Kaşkışla köyünde geleneksel aşure günü etkinliği yapıldı.

08 Eylül 2020 Salı 00:58
Geleneksel Aşure günü

Köy Muhtarı Sadık Karabulut, geleneksel hale getirdikleri aşure etkinliğinin bu yıl dördüncüsü yaptıklarını, pandemi nedeniyle okulda toplu olarak, etkinliği yapamadıklarını bildirdi. Muhtar Karabulut, yapılan aşurenin evlere servis edildiğini bildirdi. Muhtar Karabulut, ‘’Bu etkinliğimize dualarıyla destek veren Eyüp Can’a, aşuremize katkı sunan köyümüz kadınlarına teşekkür ediyoruz’’ dedi. Muhtar Karabulut, köy kadınları tarafından hazırlanan aşurenin tüm köy halkına ulaştırıldığını da sözlerine ekledi.  

Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Aşure Günü
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