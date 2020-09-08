Geleneksel Aşure günü

Köy Muhtarı Sadık Karabulut, geleneksel hale getirdikleri aşure etkinliğinin bu yıl dördüncüsü yaptıklarını, pandemi nedeniyle okulda toplu olarak, etkinliği yapamadıklarını bildirdi. Muhtar Karabulut, yapılan aşurenin evlere servis edildiğini bildirdi. Muhtar Karabulut, ‘’Bu etkinliğimize dualarıyla destek veren Eyüp Can’a, aşuremize katkı sunan köyümüz kadınlarına teşekkür ediyoruz’’ dedi. Muhtar Karabulut, köy kadınları tarafından hazırlanan aşurenin tüm köy halkına ulaştırıldığını da sözlerine ekledi.