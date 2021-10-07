Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1371.69
ALTIN
502.69
DOLAR
8.8625
STERLİN
12.1100
EURO
10.2849

GELENEKLERiNi YAŞATIYORLAR

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen, 2017 yılında ise bölge turizmine katkı sağlamak üzere Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yeni bir yaşama adım atan Kırgız Türkleri, geleneklerini sürdürüyor.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:19
GELENEKLERiNi YAŞATIYORLAR

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, derneklere rehberlik etmek, yaşanan sorunları paylaşarak çözüm üretmek amacıyla sürdürdüğü ziyaretler kapsamında, Yenifakılı Kırgızları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi Kırgız Türkleri ile bir araya geldi. Yurtlu, derneklerin iş ve işlemleri ile ilgili olarak dernek yönetim kurulu üyelerine rehberlik ederek, derneklerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek konusunda da bilgiler paylaştı. Yurtlu daha sonra Kırgız gelenek ve görenekleri hakkında da bilgi aldı, Kırgızların oyunlarından en meşhuru olan ‘Aşık Atma’ oyununu izledi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gencekul Timur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, geçen yıl kurdukları derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Amaçlarının kültürlerini yaşatmak, sosyal yardımlaşmak olduğunu vurgulayan Timur, 35 aileyi temsilen derneğe kayıtlı üyelerin birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını aktardı.
AŞIK ATMA OYUNU
Yenifakılı Kırgızları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gencekul Timur, 1982 yılında Türkiye’ye geldiklerini, 2017 yılında ise Van’dan göç ederek, Yenifakılı’ya yerleştiklerini söyledi. Timur, ‘’Dernek olarak, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Van’da düzenlenen Aşık Atma Oyunu Şöleninde takım olarak ikincilik ödülüne layık görüldük. Bu oyun, insan zihni ve bedeni çalıştıran bir oyun, çok önem veriyoruz ve boş vakitlerimiz de çokça oynuyoruz. Aşık Oyunu, kuzu ve koyun aşık kemiği ile oynandığından aynı adla isimlendirilmiştir. Meydanlara, oluşturulan geniş daire ‘Aşık Yeri’nin ortasına küçük bir çukur açılır ve her oyuncu aşık kemiğini oraya bırakır. Daha sonra bu oyucular, büyükbaş hayvan aşığı ile daire dışından vurarak, küçük aşık kemiklerini yerinden çıkartmaya çalışır. Böylelikle zevkli bir zaman dilimi geçirilir’’ dedi. Daha sonra, ‘Aşık Yeri’nde bulunan Kırgızlar aşık oyunu sergileyerek, kendi kültürlerini tanıttı. Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
GELENEKLERiNi YAŞATIYORLARYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberKırgızlarPamirYaylasıYenifakılıKırgızTürkleriHakkıYurtluAşıkAtma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YATIRIMA 970 MiLYON
YATIRIMA 970 MiLYON
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
Bilgilendirme yaptı
Bilgilendirme yaptı
KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR
KÜLTÜR MERKEZİ HAZIR
BOZULAN YOLLARA PARKE
BOZULAN YOLLARA PARKE
Kursiyerler bekleniyor
Kursiyerler bekleniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim