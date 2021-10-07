GELENEKLERiNi YAŞATIYORLAR

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, derneklere rehberlik etmek, yaşanan sorunları paylaşarak çözüm üretmek amacıyla sürdürdüğü ziyaretler kapsamında, Yenifakılı Kırgızları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi Kırgız Türkleri ile bir araya geldi. Yurtlu, derneklerin iş ve işlemleri ile ilgili olarak dernek yönetim kurulu üyelerine rehberlik ederek, derneklerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek konusunda da bilgiler paylaştı. Yurtlu daha sonra Kırgız gelenek ve görenekleri hakkında da bilgi aldı, Kırgızların oyunlarından en meşhuru olan ‘Aşık Atma’ oyununu izledi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gencekul Timur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, geçen yıl kurdukları derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Amaçlarının kültürlerini yaşatmak, sosyal yardımlaşmak olduğunu vurgulayan Timur, 35 aileyi temsilen derneğe kayıtlı üyelerin birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını aktardı.

AŞIK ATMA OYUNU

Yenifakılı Kırgızları Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gencekul Timur, 1982 yılında Türkiye’ye geldiklerini, 2017 yılında ise Van’dan göç ederek, Yenifakılı’ya yerleştiklerini söyledi. Timur, ‘’Dernek olarak, kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Van’da düzenlenen Aşık Atma Oyunu Şöleninde takım olarak ikincilik ödülüne layık görüldük. Bu oyun, insan zihni ve bedeni çalıştıran bir oyun, çok önem veriyoruz ve boş vakitlerimiz de çokça oynuyoruz. Aşık Oyunu, kuzu ve koyun aşık kemiği ile oynandığından aynı adla isimlendirilmiştir. Meydanlara, oluşturulan geniş daire ‘Aşık Yeri’nin ortasına küçük bir çukur açılır ve her oyuncu aşık kemiğini oraya bırakır. Daha sonra bu oyucular, büyükbaş hayvan aşığı ile daire dışından vurarak, küçük aşık kemiklerini yerinden çıkartmaya çalışır. Böylelikle zevkli bir zaman dilimi geçirilir’’ dedi. Daha sonra, ‘Aşık Yeri’nde bulunan Kırgızlar aşık oyunu sergileyerek, kendi kültürlerini tanıttı. Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.