Gelenekler yaşatılıyor

Sorgun ilçesinde dünyaya giren Mustafa- Sinem çiftinin düğününde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Damada araba çektirilirken, sadıç ise göle atılarak ıslatıldı. Damat Mustafa Baran, "Türk örf adetlerini düğünümüzde elimizden geldiği kadar yaşatmaya çalıştık" dedi.

Baran'ın en mutlu gününde arkadaşları damat odası kültürünü yaşatıp örf ve adetlerin unutulmadığını gösterdi. Urganla gelin arabası çeken damat Mustafa Baran, "Gelin arabası çektirme adeti bu yörede meşhurdur. Arkadaşlarımız da urganla bana gelin arabasını çektirdi” diye konuştu.

Damat odalarının vazgeçilmezi olan unutulmaya yüz tutmuş yüzük oyunu da oynayan damadın arkadaşları, yüzük oyununda yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışırken oyunun ebesi tarafından kemerle ellerine vurularak eğlenceli dakikalar geçirdiler. Gençler, Türk gelenek göreneklerini günümüzde yaşatmanın mutluluğu ile dünya evine giren çifte mutluluk dileyerek düğünden ayrıldılar.

