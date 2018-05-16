Gelenek Sürecek

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, Belediye hizmet binası terasında ilk iftar topu denemesini yaptı. Üç pare top atışı ile Yozgatlılara hem Ramazan müjdesi verildi, hem de iftar saatinin top atışıyla ilan edileceği halka duyurulmuş oldu. Yozgat Belediyesi bu yıl Yozgatlılara iftar topu ile oruç açtıracak. Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, Ramazan geleneğini bu yıl da yaşatacaklarını ve iftar öncesi top atışı yapılacağını ifade etti. Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, “Bizde bu bir gelenektir. Sahur öncesi de yine davulcularımız davul çalarak, halkı sahura kaldıracak. Bu kapsamda 13 davulcumuz görev alacak” şeklinde konuştu.

Kılınçaslan, daha sonra ramazan toplarının fitilini ateşleyerek, Yozgat halkına Ramazanın geldiğini duyurdu.

