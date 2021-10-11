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Gelenek devam ettiriliyor

Yozgat’ın bazı köylerinde eski geleneklerden kalma imece devam ettiriliyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:06
Gelenek devam ettiriliyor

Özellikle Anadolu köylerinde hala yaygın olan, köylülerin ortak kullanım alanlarının devletten destek beklemeden tamir, bakım, onarımının yapıldığı imece ile hem gelenek devam ettiriliyor, hem de köylünün ihtiyacı olan işler hep birlikte yapılarak dayanışma sağlanıyor. İmece geleneğinin köylerinde yıllardır sürdüğünü dile getiren Yozgat’ın Çekerek İlçesine Bağlı Kamışçık Köyü Muhtarı Rıza Taşgın, yapılan imece ile köy mezarlığının çevre düzenlemesi çalışmasını yaptıklarını söyledi. Muhtar Taşgın, imece ileköyün diğer ihtiyaçlarını da el birliğiyle karşılamaya çalıştıklarını vurgulayarak, ‘’Kendi imkanlarımız ile imece usulü mezarlıklarımızda düzenleme çalışması yaptık. Köyümüzün ihtiyacı olan genel işleri hep birlikte yaparak hem eğleniyor, hem de işimizi yapıyoruz. Her şeyi devletten beklemeden kendi imkanlarımızı çerçevesinde köyümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

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