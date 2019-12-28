GELENEK BOZULMADI

Okul Sporları Hentbol branşında son 6 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayan Cumhuriyet Ortaokulu bu sene de şampiyonluk turu atarak üst üste 7’inci kez Yozgat il şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı. 2017 yılında yaşadığı Yozgat şampiyonu sonunda Yozgat’ı temsilen Türkiye Şampiyonası grup ele müsabakalarına katılan Cumhuriyet Ortaokulu Kız Hentbol takımı bu tarihte grup müsabakalarını lider olarak lider olarak tamamlayıp çeyrek final oynama şansını yakalamıştı. Geçtiğimiz sezon ise grup müsabakalarında umduğunu bulamayan Cumhuriyet Ortaokulu, bu sene grup müsabakalarına çok iyi hazırlanıp bir üst tura çıkmak istiyorlar. Grupları geçtikten sonra hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğuna kadar gitmek isteyen hentbolcu kızlar müsabakalar sonrasında ara vermeden Antrenör Enis Atmaca ve Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Hande Elma, gözetiminde çalışmalara başladılar. Antrenör Enis Atmaca, bu sene 7’inci şampiyonluğunu yaşayan Cumhuriyet Ortaokulu’nun Yozgat’ta kız hentbolunun altyapısı konumuna geldiğini söyledi. Cumhuriyet Ortaokulunda bulunan bazı oyuncuların şuanda Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında forma giydiğini ifade eten Atmaca, ‘’Yozgat gerçekten hentbol altyapısı olarak çok önemli bir yer. Yozgat’tan gerçekten çok yetenekli hentbolcular çıkıyor. İkinci Ligde mücadele eden kız takımımızın oyuncularının büyük çoğunluğu da Yozgat’tan yetişen oyuncular. Ben Cumhuriyet Ortaokulu’nu göstermiş olduğu bu başarıdan dolayı kutluyorum ve grup müsabakalarında da başarılı olacaklarına inanıyorum’’ dedi. Öğrencilerini gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hande Elma, ‘’Son 7 yılın şampiyonu okulumuza bu mutluluğu yaşatan öğrencilerim ile gurur duyuyorum. Grup Müsabakaları için hazırlıklara başlayacağız. İyi hazırlanıp 2017 yılında gösterdiğimiz başarıyı tekrarlayıp grup müsabakalarını birinci sırada tamamlayıp yarı finale yükselmek istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz gruplar. Gruplardan çıkmamız durumunda çıtamızı biraz daha yukarlara çekeceğiz ve Türkiye Şampiyonluğunu istiyoruz’’ dedi.