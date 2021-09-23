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GELENEK BOZULMADI

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime katkı devam ediyor. Oda yönetimi tarafından okullarda öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunuldu.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:47
GELENEK BOZULMADI

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye yardımlarına bu sene de devam edildi. Fatma Temel Turhan Ortaokulunu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan çanta ve kırtasiye desteklerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Işık Gün’e teslim etti. Çelik, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak her sene dağıtımını yaptıkları kırtasiye yardımlarına bu sene de devam ettiklerini söyledi. Hazırladıkları 666 adet çanda ve içerisindeki kırtasiye malzemelerini 33 okula dağıtımının gerçekleştirileceğinin altını çizen Çelik, çanta ve kırtasiye yardımlarını gönderecekleri okullarda okul müdürleri tarafından listelerin oluşturulduğunu ve o okuldaki ihtiyaç sahibi çocuklara diğer çocuklar görmeden dağıtılacağını belirtti.  Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Işık Gün ise her sene ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindiren Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu senede destek verdiğini dile getirdi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’e teşekkür eden Gün, kırtasiye yardımlarının çocuklara gizli bir şekilde verileceğini sözlerine ekledi.  •İhsan Çelikkaya/Yozgat•

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