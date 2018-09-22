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Geleneği sürdürüyorlar

YOZGAT’ta Kayyumzade Konağı çevresinde ticari faaliyet yürüten esnaf her yıl olduğu gibi bu sene de aşure ikramında bulundu.

Geleneği sürdürüyorlar

YOZGAT’ta Kayyumzade Konağı çevresinde ticari faaliyet yürüten esnaf her yıl olduğu gibi bu sene de aşure ikramında bulundu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Geleneği sürdürüyorlar

Büyük Cami ve Kayyumzade Konağı arasında ticaret yapan esnaf, yıllar önce başlattığı aşure geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Muharrem ayı münasebetiyle, esnaf tarafından Cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Esnaf Saygı Çakır, yıllardır muharrem ayında aşure dağıttıklarını ve geleneği sürdürmeye devam ettiklerini ifade etti. Saygı Çakır, “Buradaki tüm esnafımızın bu aşurede katkısı ve emeği var. Herkesin destek ve katkılarıyla bu aşureyi hazırlıyor ve insanlarımıza dağıtıyoruz. Bu vesileyle başta Kerbela olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diye konuştu. Vatandaşlar ise aşure ikramında bulunan esnaflara teşekkür etti.

BEŞİR DERNEĞİ DE UNUTMADI

Beşir Derneği Yozgat Şubesi de vatandaşlara Cumhuriyet Alanında aşure ikramında bulundu. Her sene kazanlarla aşure kaynatan Beşir Derneği, Cumhuriyet Alanı veya Meydan Yeri Caddesinde vatandaşlara ikramda bulunuyor. Bu sene Cumhuriyet Alanını seçen Beşir Derneği, vatandaşlara aşure dağıttı. İkramın sonunda toplu olarak Kerbela şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitlere dualar okundu.

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