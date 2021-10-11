GELEN PARA YETMiYOR!

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İller Bankası’ndan gelen paranın, kesinti olması durumunda belediyede çalışanların maaş ödemelerine bile yetmediğini belirterek, belediyenin borcunun 538 milyon liraya çıktığını bildirdi. Köse, ‘’Yozgat Belediyesi’ni devraldığımızda 226 milyon borcumuz vardı. Şu an da 538 milyon borcumuz var’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 226 milyon borcun içerisinde Devlet Su İşlerine yaptırılan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ve 2004-2009 arasındaki 95 milyonluk elektrik borcunun yer almadığını, bunların da devreye girmesiyle belediyenin borcunun 538 milyon liraya çıktığını kaydetti. Köse, ‘’Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra ‘borçlar kaynağından kesilir’ diye bir ibare var. Önceki dönemlerde hiç kesinti olmamış. 2018’in 7. Ayından itibaren de ‘borçlar kaynağından kesilir’ maddesi uygulamaya konulmuş. Hemen hemen her ay gelen paranın yüzde 48 ila yüzde 52’si civarında bir kesinti uğruyor. O günden bugüne kadar, hiçbir şekilde ‘bizim şu kadar borcumuz var, şu kadar alacağımız var, şöyle hallediyoruz’ demedik. Demek de bize yakışmaz. Çünkü biz iktidarız, biz çözüm üretecek makamda otuyoruz sonuçta. İktidarın bir üyesiyiz, belediyesiyiz sonuçta. Bugün söyleme isteği hissettik. Çünkü durumu ortaya koymak için söyledik. Çok şükür ki bu şartlar altında da çok büyük yatırımlara imza attık’’ diye konuştu. Köse, kamu yatırımları hariç belediye olarak pek çok ihale yaptıklarını, önümüzdeki günlerde de daha fazlasını yapacaklarını aktardı. Köse, Bahçeşehir ve Spor Vadisi bölgesinde yeni açılan yollarla ilgili büyük sorunların bulunduğunu, son dönemde asfaltları ekonomik nedenlerden dolayı atılamadığını, İller Bankası üzerinden gerekli tedarikleri yaparak yolların asfaltlarını sermeye başladıklarını açıkladı. Köse, ‘’Şehrimizin girişi güzelleşsin istedik. Sanayi yolumuz kullanışsızdı. Özellikle kışın arabalar orada kaza yapıyorlardı. Kaygan zemindi yol çok dardı. Sanayi esnafımız perişandı. Sanayi Caddesini halkımızda kullanıyordu. Hiç olmazsa hemen oradan başlayalım, güzelleştirelim istedik. Çok güzel bir bulvar oldu’’ ifadelerini kullandı. Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat şehir merkezinden geçen kesimindeki orta refüj çalışmalarına 1 milyon 700 lira harcadıklarını aktaran Köse, bin 800 tane otomatik sulama taktıklarını, Karayollarının da çimlendirilmesini ve ağaçlandırmasını yaptığını söyledi. Köse, ‘’Önümüzdeki yıl orta refüjdeki direklerimiz var, onları da daha modern hale getireceğiz. Yozgat’ın girişinde sol taraftaki önceden çöplük olarak kullanılan yere ışıklandırma projesi hazırladık. Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çok karanlık. Çamlıca Cami’nin aydınlatmasını yapan firmayı çağırdık, burada bir çalışma yaptırdık. Cami’nin çevre düzenlemesinin bitimiyle ışıklandırmasını da yapacağız’’diyerek, açıklamasını noktaladı. •Seyfi Çelikkaya•