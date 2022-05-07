Gelecek’ten Yalçın’a ziyaret

Akdağmadeni ilçesinde yapılan hizmetler hakkında sohbet ettiklerini dile getiren Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, ‘’İlçemizin gelişmesi ve marka şehir olması anlamında yapılan hizmetleri değerli bulduğumu bu bağlamda İlçemizin Termal Turizm kenti kapsamına alınması konusunda memnuniyetimizi dile getirdim. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum; Gerek sıcak suyun ilçeye kazandırılması noktasında, gerekse buna bağlı olarak İlçenin Termal Turizm Kenti ilan edilmesi konusunda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Sıcak suyun gelmesi ve buna bağlı yapılacak yatırımların, ilçenin sosyo ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sayın başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.