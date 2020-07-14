Gelecek Partisi nabız tutuyor

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Neslihan Kevser Çevik, Feridun Bilgin, Kurucular Kurulu üyesi Ali Aydın, teşkilatlanma sürecini başlatmak üzere Yozgat’a geldi. Yozgat barosu’nu ziyaret eden Gelecek Partisi heyeti daha sonra Çamlık Otel’de düzenledikleri basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, şu ana kadar 64 il ve 247 ilçede teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Özdağ, Yozgat’ta henüz bir başkan ismi belirlemediklerini, görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Özdağ, ‘’Biz büyük kurultaya kadar 81 vilayet ve 500 ilçeyi tamamlamak istiyoruz. Yozgat ile alakalı çalışmalarımız bir noktaya geldi. Bugün yine aynı şekilde görüşmelerimiz devam edecek. İl koordinatörlerimiz, bölge koordinatörlerimiz çalışıyorlar. 15 ilimiz kaldı bunları da tamamlayacağız. En kısa zamanda Yozgat, Sivas, Çankırı olmak üzere atamalarımızı en kısa zamanda yapacağız’’ dedi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi hemşehrimiz Ali Aydın da, Yozgat’ın sorunlarını bildiklerini, kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğuna vurgu yaparak, Yozgat’ın bu güne kadar avantajlarını çok değerlendiremediğini ileri sürdü. Aydın, Kayserili bir müvekkilinin Yozgat’a 400 kişilik bir istihdam sağlamak düşüncesi ile bir yatırım yapmak istediğini, ancak hem yer hem de muhatap bulamadığını kaydetti. Aydın, ‘’Maalesef Yozgat ihtiyacı olan hak ettiği, vizyonunu değiştirememiş kentlerden bir tanesi, bu anlamda çok önemli avantajlarını değerlendiremeyen bir coğrafya. Çorum bize çok yakın bir il ama geçmişte Yozgat Çorum gibi bir yerdi ama Çorum, Yozgat’ı hatta bölgeyi geçmiş durumda. Hem hayvancılık olsun, hem tarım olsun, hem ulaşım olsun hem de maden yatakları bakımında önemli avantajlarımız var’’ diye konuştu.

Aydın, 1980’li yıllardan beri bir uranyum kaynağının bulunduğunu ama işletmeye açılamadığını bildirdi. Aydın, ‘’Bunun yanında hava alanı projesi, demir yolu projesi bunların isabetli olanları vardır, olmayanları vardır. Bunları açıkça konuşmamız gerekir. Daha çok Yozgat’ın istihdamına, kalkınmasına gelişmesine yatırım yapılması gerekiyor. Türkiye’nin genelinde yaşadığı sorunlarla beraber, Yozgat’ın özelinden kaynaklanan bir takım vizyon ve liderlik problemlerini aşması gerekir. Yozgat hükümetlerde çok iyi temsil edilmesine karşılık bu genel kalkınmadan ve gelişmeden payını alamadığını görüyorum. Bu anlamda Yozgat’ın çok daha gayrete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yozgat’ı Türkiye’den ayrı bağımsız düşünemeyiz ama Yozgat’ın kendi genel avantajlarını komşu birçok illerde olduğu gibi avantaja çevirememiş bir il maalesef Yozgat. Çamlık gibi bir nimeti biz halen değerlendirebilmiş değiliz’’ ifadelerini kullandı.