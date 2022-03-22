Gelecek Partisi kendini anlattı

Grand Sürmeli Otel’de gerçekleştirilen programda Gelecek Partisi’nin hedefleri ve yapacakları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Adalet Politikaları Başkanı hemşehrimiz Ali Aydın, İl Başkanı Ömer Aydağmuş ve partililerin katıldığı toplantıda basın mensupları ile görüşen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ bahadır habercisi Nevruz bayramını kutladı. Özdağ, Nevruzun yeni bir gün olduğunu, Türkiye’nin yeni bir güne uyanması gerektiğini, o gününde seçim günü olduğunu söyledi. Özdağ, “Siyaset, kelimeler ve sözle yapılır. Siyaset nefret diliyle, tehditle, şantajla, sopayla, silahla, korkuyla yapılmaz’’ dedi.

6 Parti liderinin ayın 27’sinde bir araya geleceklerini ve siyasi parti seçim yasası üzerinde tartışacaklarını belirten Özdağ, ‘’Siyaset bir yarış alanıdır, düşmanlık alanı değildir, rekabet sandıkta olur. Gelecek Partisi olarak bu korku döneminde umut olacağız, insanlara umut vaat ediyoruz. 6 parti birlikte ilerliyoruz. Bu ilerleyiş güçlendirilmiş parlamenter sistem içindir. Bir vizyon, işbirliği birlikteliğidir. Türkiye’yi yeniden inşa etme, ihya etme çalışmasıdır. Gelecek Partisi Türkiye’nin her yerinde örgütlenmiştir, Türkiye’deki anket sonuçları iyi bir noktadır. Bizim yaptığımız anketlerde daha iyi gözükmektedir’’ diye konuştu. •aa•