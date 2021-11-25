GELECEK NESiLLER SiZiN ESERiNiZ

Yozgat’ta 24 Kasım Öğretmenler günü Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı, Bozok Üniversitesi’ndeki etkinlikle tamamlandı. Anıta çelenk sunumunun ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü, Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokolü ve öğretmenlerin katıldığı etkinlik İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesiyle devam eden etkinlikte, şehit olan öğretmenler de unutulmadı. Yozgat Valisi Ziya Polat kendisini yetiştiren öğretmenlerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ‘’Başöğretmeniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatanımızın her köşesinde hizmet veren, hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum’’ dedi. Polat, öğretmenliğin çok zor ama o kadar da güzel bir meslek olduğunu belirtti. Devletin emrinde, milletin hizmetinde nesiller yetiştirmek bilinciyle yola çıkmak gerektiğine vurgu yapan Polat, ‘’Her şartta, yer yerde bizler devletimizin yanındayız. Bu bayrak için seve seve canını veren nesiller olduk, nesiller yetiştireceğiz. Devletimizi en iyi yerlere ulaştırmak için hep beraber 'sevdamız eğitim' diyerek çocuklarımızı en iyi şartlarda yetiştirmek zorundayız’’ diye konuştu. Öğretmenlik mesleğinin zor ama bir o kadarda güzel bir meslek olduğunun altını çizen Vali Polat, ‘’Genç kardeşlerimizin gözlerindeki ışık hiç sönmesin ve devletin emrinde milletin hizmetinde nesiller yetiştirme bilincinde olsunlar. Sevdamız eğitim diyerek çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek zorundayız. Akademik eğitimin yanında manevi olarak da devletine, ecdadına, bayrağına bağlı olan nesiller yetiştirmeliyiz. Eğitim için her zaman emrinizdeyiz. Çocuklarımızın yarınına katkı sunacak, güzelleştirecek projelerin yanındayız. Eser Projesi, Okuyoz projesi, 66 Genç Yazar, 66 Genç Şair gibi birçok proje öğretmenlerimiz sayesinde gerçekleşti. Bu devlet için emek veren, fedakarca çalışan, kendini mesleğine ve çocuklara adayan bu milletin derdiyle dertlenmiş öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı. Etkinlik, emekli olan ve göreve yeni başlayan öğretmenlere plaketlerin, hediyelerin verilmesinin ardından öğretmenler tarafından hazırlanan koronun gösterisi ile son buldu. •SÜMEYYE İLHAN•