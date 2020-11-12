Gelecek için farkındalık çalışması

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen, ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ başlıklı proje faaliyetleri çerçevesinde farkındalık yaratmaya yönelik dernek gönüllüleri broşür dağıtımıyla birlikte, vatandaşları bilgilendirdi. Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uuğuz, çevreyi, kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız, bugünü ve geleceği sağlıklı, mutlu yaşayabilmek için korumak zorunda olduğumuza dikkat çekti. Uğuz, ‘’Teknolojinin gelişmesi ve insani arzuların yozlaşması, giderek daha da tehlikeli bir boyut taşımaktadır. Artan nüfusla birlikte yeni yaşam alanlarına ihtiyaç artmış ve bu da daha fazla ağacın kesilmesine, daha çok betonlaşmaya, daha çok atığa neden olmuştur. Bu durum doğada kirliliğe neden olmaktadır. Bu kirliliğin geri dönüşü de elbette biz insanlara olmaktadır. Biz doğayı korumazsak doğa hızla yok olup gidecektir’’ dedi. Uğuz, bu kapsamda hazırladıkları proje kapsamında bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.