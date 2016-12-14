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Geleceğin yöneticileriyle buluştu

14 Aralık 2016 Çarşamba 06:01
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Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Sinan Çelik Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme bölümü birinci sınıf öğrencileriyle buluşarak tecrübelerini paylaştı.

Geleceğin yöneticileriyle buluştu
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Sinan Çelik Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme bölümü birinci sınıf öğrencileriyle  bir araya geldi. Öğrencilere tecrübeleri ve iş dünyası hakkında bilgi veren Çelik, öğrencileri Ticaret ve Sanayi Odası’na davet etti. Çelik, toplumun ve ailelerinin öğrencilerden beklentileri olduğunu ve öğrencilerin de bu beklentilere ülkelerine faydalı birer birey olarak cevap verebileceğini aktardı. Geleceğin yöneticilerinin şu an üniversite sıralarında hayata hazırlandıklarını kaydeden Çelik, “Geleceğin yöneticileri sizler olacaksınız. Beklentilere çalışmalarınızla cevap verin. Sizler sadece birer işletme mezunu olarak kalmayacaksınız, bu gün günümüzde ve Yozgat’ta iyi yöneticilere   ihtiyaç var ve bu ihtiyacı sizler karşılayacaksınız” ifadelerini kullandı. 

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Öğrencilerin aldıkları eğitimin yanında bazı işletmelere giderek, okulda öğrendiklerini pratiğe dökmelerinin önemine işaret eden Çelik, “Sizler okulda aldığınız eğitimin yanında bir esnafa veya işetmeye giderek edindiğini bilgileri pratiğe dökerek iş hayatına şimdiden atılabilir, tecrübe edinebilirsiniz. İyi bir yönetici olmak için işin tabanına inmeniz gerekiyor” şeklinde konuştu.  

Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman öğrencilere destek vereceklerini belirterek, “Biz TSO olarak siz öğrenci kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Emin olun sizler çok şanslısınız. Bunun sebebi de şuan birinci sınıfta olmanız. Çünkü son sınıf öğrencisi olmuş olsaydınız belki bugün burada konuştuklarımız için geç kalmış olabilirdik. Şimdi temel yeni atılırken bizler de buna katkı sağlamaya çalıştık” ifadelerine yer verdi. 

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