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Geleceğin umutları

İstanbul Yozgatlılar Federasyon’u tarafından başlatılan ‘Geleceğin Umutları’ projesi kapsamında her sene olduğu gibi bu yılda da öğrencilere umut oldundu.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:33
Geleceğin umutları

İstanbul Yozgatlılar federasyonu yönetim üyesi Necdet Sarıaslan’ın öncülüğünde her yıl olduğu gibi ‘Geleceğin Umutları’ yardım kampanyası kapsamında Yozgat’ın Kadışehri ilçesi Şehit Nuri Çelik İlkokulu ve Ortaokulu’nda bulunan öğrenciler ziyaret edildi. Okuldaki tüm öğrencilere mont, bot ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunulurken, sınava hazırlanan öğrencilere ise sınav hazırlık soru bankası Kitaplar ve Spor malzemesi desteğinde bulunuldu. Dağıtım esnasında İlce Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy eşlik etti. •Rabia Şahin•

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