Geleceğin şefleri yetişiyor

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından mesleki eğitimin tanıtılması ve meslek liselerine olan ilginin artırılması amacıyla, bu sene tercih yapacak olan 8’inci sınıf öğrencileri arasında ‘Genç Şefler Mutfakta’ yarışması düzenlendi.