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Geleceğin şefleri yetişiyor

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından mesleki eğitimin tanıtılması ve meslek liselerine olan ilginin artırılması amacıyla, bu sene tercih yapacak olan 8’inci sınıf öğrencileri arasında ‘Genç Şefler Mutfakta’ yarışması düzenlendi.

22 Mart 2022 Salı 00:17
Geleceğin şefleri yetişiyor

Gençlerin birbirinden lezzetli yemekleri sunduğu yarışmaya il genelinden 7 okuldan 14 grup katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ziya Polat tarafından verildi.

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