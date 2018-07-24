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Geleceğin Mesleklerine Destek

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, dijitalleşen sanayide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi, ülkemiz açısından önemli bir konu haline geldiğine dikkat çekerek, ‘’Gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak her geçen gün yeni meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Sanayi 4.0 ile iş tanımlarında ve çeşitlerinde de oldukça önemli değişimler olması beklenmektedir. 2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda, dijital dönüşüm ve teknolojik değişimin fırsata çevrilebilmesi, işgücü piyasası üzerinde olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır’’ dedi.

Geleceğin Mesleklerine Destek

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, dijitalleşen sanayide nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi, ülkemiz açısından önemli bir konu haline geldiğine dikkat çekerek, ‘’Gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak her geçen gün yeni meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Sanayi 4.0 ile iş tanımlarında ve çeşitlerinde de oldukça önemli değişimler olması beklenmektedir. 2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda, dijital dönüşüm ve teknolojik değişimin fırsata çevrilebilmesi, işgücü piyasası üzerinde olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmıştır’’ dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Geleceğin Mesleklerine Destek

Yıldız, gelecekte dönüşüm geçirecek veya yeni ortaya çıkacak sektör, meslek ve beceriler tespit edilerek, işgücü piyasasının bu gelişmelere uyumu için bir strateji belirlenmesinin hedeflendiğinin altını çizdi. Yıldız, ‘’Ulusal İstihdam Stratejisi ile bilişim sektöründe her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Sanayi 4.0 ile gelecekte bilgi ve iletişim teknolojileri ve Ar-Ge alanında gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimi ile birlikte,  Endüstriyel Bilgisayar Programcılığı, Giyilebilir Teknoloji Tasarımcısı, Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı, Bulut Bilişim Uzmanı, Siber Güvenlik Uzmanı, Veri Analisti, ERP Uzmanı, Sosyal Medya Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Mobil Yazılım Uzmanı, Oyun Geliştirme Uzmanı gibi yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, bazı mesleklerde ise işgücü talebinin artacağı öngörülmektedir’’ iye konuştu. 
Yıldız, Türkiye İş Kurumu, dijitalleşme sonucunda ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve eğitim programlarının uygulanmasına öncelik vermek amacıyla üst politika belgeleri ile ortaya konulan ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak işverenlerden somut işgücü talebi alınması şartı aranmaksızın mesleki eğitim kursu düzenlenmesine karar verebileceğini anlattı. Yıldız, ‘’Bu kapsamda bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere Sanayi 4.0 ile ortaya çıkacak yeni mesleklerin bulunduğu sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitim ve istihdam programları birlikte uygulanabilecek ve sektör, meslek, hedef kitle gibi kriterler çerçevesinde istihdamı artırıcı ve koruyucu faaliyetleri destekleyecek uygulamalara destek verilebilecektir’’ ifadelerini kullandı.
Yıldız, genelge kapsamında geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklere yönelik,18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için 9 aya kadar ‘İşbaşı Eğitim Programı’ düzenlenerek, program süresince katılımcıların günlük 75 lira kursiyer zaruri gideri ile iş kazası, meslek hastalığı, genel sağlık sigortası primlerinin İŞKUR tarafından ödeneceğini sözlerine ekledi. 
 

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