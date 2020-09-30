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Geleceğin meslekleri

Sorgun Gençlik Derneği tarafından, Çevreni değiştir, hayatını değiştir projesi kapsamında ‘Yeşil Girişimcilik ve Geleceğin Ekolojik Meslekleri’ adlı seminer düzenlendi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:15
Geleceğin meslekleri

TÜRKİYE Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ proje faaliyetleri çerçevesinde ‘Yeşil Girişimcilik ve Geleceğin Ekolojik Meslekleri’ semineri düzenlendi. Yeşil Kimyager, Sürdürülebilir Yaşam Danışmanı ve Polimer Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Fatih Küçükuysal tarafından toplamda 111 gencin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen seminer verimli geçti. Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, girişimciliğin ülkemizde görece yeni olan fakat hızla gelişen bir süreç olduğunu belirtti. Uğuz, ‘’Korona virüs tüm dünyada bir milat oluşturmuşken artık 2020 ve sonrası hayata ve kariyere yeni bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Dünyada ekonomi, teknoloji ve üretim-tüketim şekillerinin değişmesiyle beraber girişimciliğin ülke ekonomilerindeki yeri de giderek artıyor ve ülkeler bu payı daha da artırmak için neler yapacaklarını düşünüyor. Girişimciler start-up gibi oluşumlarda işverenlerle, yatırımcılarla tanışıyor. Fakat girişimciliği sadece ‘ekonomi’ odağında düşünmek, ekolojik ve sosyal yönleri ihmal etmek uzun vadede toplumlarda iç huzursuzluğa, şirket ve ülkelerde kaynak ve emek sarfiyatına neden oluyor. İşte burada karşımıza son yıllarda çok konuşulan yeni bir kavram ortaya çıkıyor. ‘Yeşil Girişimcilik’ denen ekosistem, çevre ve sağlığa duyarlı bir girişim modelidir’’ dedi. Uğuz, seminerde, Yeşil Girişimcilik ve Geleceğin Ekolojik Meslekleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Ekolojik Sorunları fark etmek, bu sorunları nasıl fırsata çevrilebileceğini fark etmek ve dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örneklerin ele alındığını kaydetti.  Seminere katılan gençlere ‘Yeşil Girişimcilik ve Geleceğin Ekolojik Meslekleri Semineri’ başlıklı Dijital Katılım Belgesi verildi. 

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Geleceğin Meslekleri
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