Geleceğin gazetecilerine seslendi

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesinde gerçekleşen söyleşiye İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Nazmi Vural, Mehmet Ramazan Yıldızgörür, Gazetecilik Bölüm Başkanı Şafak Etika, İletişim Fakültesi öğrencileri, akademik personel ve fotoğraf meraklıları katıldı.

İleri Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğü göreviyle gazetecilik mesleğini sürdüren, elinden fotoğraf makinesini düşürmeyen Foto Muhabiri Çelikkaya, geleceğin gazetecilerine fotoğrafçılık, gazete fotoğrafı ve meslekle ilgili birçok konuda önemli bilgiler aktardı. Fotoğraf makinelerinin teknik özellikleri, gazetecilikte fotoğraf, fotoğrafçılık ve gazeteciliğin diğer alanlarıyla ilgili deneyimlerini paylaşan Çelikkaya, öğrencilerden gelen soruları da cevaplayarak söyleşiyi sonlandırdı. Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şafak Etike, Seyfi Çelikkaya’ya teşekkür ederken, topluluk öğrencileri de günün anısına plaket takdiminde bulundu.

