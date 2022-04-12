Geleceğe sağlıklı nefes

Yapmış olduğu projeler ile adından sıkça söz ettiren Şehir Hastanesi yeni bir projeye de hayat verdi. Gelecek nesillere daha yeşil daha sağlıklı bir dünya bırakmak hedefiyle yola çıkan Şehir Hastanesi, fidan dikme projesine başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’nin yüreğini yakan orman yangınlarının ardından gelecek nesillere daha yeşil daha sağlıklı bir dünya bırakmak hedefiyle yola çıkan Şehir Hastanesi, 'Geleceğe Sağlıklı Bir Nefes' sloganıyla idari ekip ve çalışanların katılımıyla 500 adet fidan dikerek doğaya katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Dikilen fidanlara teke tek isim veren personel hayatını kaybetmiş mesai arkadaşları Furkan Açıkgöz, Mustafa Akdeniz, Mustafa Üzümveren ve Fatma Can’ı unutmadılar. Güzel anıların ve hatıraların bırakıldığı güzel bir proje daha hayata geçirdiklerini belirten Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “İsimlerimize özel diktiğimiz her bir fidanla, geleceğimiz için umutlarımızda yeşertmek istiyoruz. Hedefimiz, çevremizi güzelleştirerek yaşam kalitemizi arttıran, dünyamızın nefes almasını sağlayan, canlılar için hayati öneme sahip olan ağaçları korumak ve ağaç varlığımızı arttırarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak. Biz de kurum olarak çalışanlarımızla birlikte güzel temenniler dilediğimiz ve isimlerimizi yaşatacak fidanlar diktik emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.