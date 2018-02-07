Gençlik Lideri adayları okulları ziyaret ederek ‘Gençlerden Geleceğe Mektup’ yarışmasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yarışmanın 13-17, 18-21 ve 22-29 yaşlarda üç kategoride yapılacağı, yarışmacıların son başvuru tarihinin 31 Mart olarak belirlendiği kaybedildi.