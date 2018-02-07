Gençlik Lideri adayları okulları ziyaret ederek ‘Gençlerden Geleceğe Mektup’ yarışmasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Yarışmanın 13-17, 18-21 ve 22-29 yaşlarda üç kategoride yapılacağı, yarışmacıların son başvuru tarihinin 31 Mart olarak belirlendiği kaybedildi.
07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Gençlik Lideri adayları okulları ziyaret ederek ‘Gençlerden Geleceğe Mektup’ yarışmasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
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