GELDi, GERi GiTTi!

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine kısa süre önce dönüş yapan Hüseyin Ekinci’nin yerine atama yapıldı. Ekinci görevi, bu kez de Musa Öcal’a devretti. 2014 yılında Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Ekinci geçen yıl görevinden alınarak, yerine Mustafa Kaya atanmıştı. Geçtiğimiz Mart ayının son gününde yeniden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Hüseyin Ekinci, yeni bir kararla görevinden alınıp, yerine bu kez İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Öcal getirildi. Görevine başlayan Öcal, AA muhabirine, bunun bir bayrak değişimi olduğunu ve görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirtti. Öcal, 2018 yılından beri Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.