Geçmişin muhasebesi yapıldı

Yozgat Valiliği’nde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Şükrü Çakır başkanlık etti. İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zarife Başer’in açılış konuşmasının ardından, kurumun 2016 yılında yürüttüğü çalışmalar aktarılırken, 2016 yılındaki işsiz sayısı, istihdam edilen vatandaş sayısı ve 2017 yılında hedeflenen çalışmalar kurul üyeleriyle paylaşıldı.





Bu kapsamda Yozgat’ta 2015 yılında kayıtlı işgücünün toplam 28 bin 970 olduğu 2016’da ise kayıtlı iş gücünün 22 bin 759 rakamına düştüğü bildirildi.

Kayıtlı işsiz sayısı 2015 yılında 11 bin 88 iken, 2016 yılında kayıtlı işsiz sayısının 12 bin 610’a çıktığı da toplantıda ifade edildi.